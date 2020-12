La Gazzetta su Ibra: "Oggi torna in Italia tra visite e Milanello. Pioli lo aspetta per metà gennaio"

"Oggi torna in Italia tra visite e Milanello. Pioli lo aspetta per metà gennaio": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport su Zlatan Ibrahimovic, il quale oggi è atteso a Milano dopo aver passato le vacanze natalizie in Svezia con la famiglia. L'attaccante milanista si sottoporrà nelle prossime ore ad alcuni esami strumentali per valutare come procede il recupero dall'infortunio al polpaccio. Prima o dopo la visita di controllo, lo svedese, il cui rientro in campo dovrebbe avvenire a metà gennaio, passerà da Milanello per salutare Pioli e il resto della squadra.