La Gazzetta su Leao: "Lo spaccapartite. Quando entra il Portogallo vola"

MilanNews.it

© foto di Imago

La Gazzetta dello Sport dedica oggi un primo piano a Rafael Leao, giocatore rossonero impegnato con il Portogallo in Qatar ma poco impiegato dal Ct Santos se non nei minuti finali di entrambe le gare della Selecao a questi Mondiali. Il titolo recita: "Lo spaccapartite. Leao chiede spazio: quando entra il Portogallo vola". Secondo i numeri riportati dalla rosea, infatti, quando il 17 rossonero è in campo per il Portogallo, la squadra fa più tiri e soprattutto più gol. Oggi nell'ultima partita contro la Corea, il talento rossonero potrebbe trovare maggiore spazio per mettersi in mostra.