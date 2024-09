La Gazzetta su Leao: "Niente decollo con il Portogallo. Il Milan si aspetta un Rafa diverso"

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Leao: "Niente decollo con il Portogallo. Il Milan si aspetta un Rafa diverso". Chi si aspettava una rinascita del portoghese in nazionale è rimasto deluso visto che è stato sostituito all'intervallo della gara contro la Croazia dopo una prestazione piuttosto opaca.

L'inizio di stagione di Leao non è stato sicuramente positivo. Alle performance negative in campo con il Milan si è aggiunto poi il caso del cooling break nel match contro la Lazio che ha portato parecchie critiche nei suoi confronti (e anche del compagno di squadra Theo Hernandez). Domani Rafa sarà ancora in campo con la maglia della sua nazionale, poi rientrerà al Milan dove è atteso da tre partite contro Venezia, Liverpool e Inter che non può assolutamente sbagliare.