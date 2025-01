La Gazzetta su Leao: "Rafa al top: conquistato al nuovo allenatore"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Rafael Leao e la sua rinascita dopo l'arrivo in panchina di Sergio Conceiçao: "Rafa al top: conquistato al nuovo allenatore". Dopo le difficoltà con Paulo Fonseca, l'attaccante portoghese sembra essere rinato con l'ex Porto che lo ha fatto tornare decisivo. Queste le parole di Leao dopo il Como: "Conceiçao ci ha portato quello che mancava: forse prima non si mettevano in campo tutte le energie. Siamo molto contenti di quello che il mister sta dando. Alle volte quando uno non gioca bene ma mette la grinta fino alla fine il risultato arriva lo stesso. E ora vogliamo riprenderci la zona Champions. Andremo in casa della Juventus per vincere".

Di Leao, invece, Conceiçao ha parlato così nelle scorse settimane: "Leao è un fenomeno, lo conosco da tanto tempo. Deve solo imparare due-tre "cosine" e per me può essere il migliore al mondo. Ha tutto e non lo dico per essere simpatico. Ha tantissima qualità e se la mette a servizio della squadra può diventare veramente il più forte".