La Gazzetta su Maignan: "Si vede ancora milanista. Paulo ha un 'regista' in più"

"Si vede ancora milanista. Paulo ha un 'regista' in più": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sembra essere cambiato lo stato d'animo di Mike Maignan che ora vuole restare in rossonero dopo settimane in cui non sono mancate le voci su un suo possibile addio questa estate. Il portiere rossonero parteciperà tra pochi giorni all'Europeo con la sua Francia e subito dopo questa competizione entrerà nel vivo la trattativa per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2026.

Domani verrà annunciato ufficialmente l'arrivo sulla panchina del Milan di Paulo Fonseca, il cui gioco si basa molto sul possesso palla e sulla costruzione del basso. Per questo, avere in porta uno come Maignan che è molto bravo anche con i piedi sarà sicuramente un valore aggiunto per la squadra rossonera.