La Gazzetta su Maignan: "Uomo in più in costruzione e parate nei momenti decisivi. Quanto manca Magic Mike"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Maignan: "Uomo in più in costruzione e parate nei momenti decisivi. Quanto manca Magic Mike". La prolungata assenza del francese, ai box per infortunio da metà settembre, si sta facendo sentire parecchio nel Milan. Oltre la sua bravura tra i pali, ai rossoneri mancano tanto anche la sua leadership e la sua abilità con i piedi in fase di impostazione.