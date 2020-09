La Gazzetta su Milenkovic: "Il Milan offre 20 milioni. No di Commisso"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina: "Il Milan offre 20 milioni. No di Commisso". In cima alla lista dei rossoneri per rinforzare la difesa c'è sempre il serbo, ma per ora l'offerta milanista non soddisfa i viola che intanto però si stanno guardando intorno per cercare un difensore (si parla di Fazio della Roma e di Lyanco del Torino), probabilmente consapevoli del fatto che i dirigenti di via Aldo Rossi ci proveranno ancora.