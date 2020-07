La Gazzetta su Pessina: "Atalanta, Roma o Milan? Ai rossoneri costa la metà"

In merito al futuro di Matteo Pessina, che si sta mettendo in mostra al Verona dove è in prestito dall'Atalanta, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Atalanta, Roma o Milan? Ai rossoneri costa la metà". Tra le ipotesi, c'è anche il possibile ritorno in rossonero: quando tre estati fa lo ha ceduto all'Atalanta, infatti, il club di via Aldo Rossi ha ottenuto dai bergamaschi un diritto del 50% sulla futura rivendita, quindi adesso lo pagherebbe la metà.