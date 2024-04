La Gazzetta su Pioli: "Addio con buonuscita? Napoli è una possibilità"

La Gazzetta dello Sport questa mattina offre una chiave di lettura sul futuro di Stefano Pioli. Dopo una stagione di discorsi, congetture e indiscrezioni, adesso sembra certo: il tecnico lascerà il Milan a fine stagione. Il tracollo nell'euroderby di Europa League contro la Roma ha lasciato ferite definitive che non sembrano rimarginabili e così dopo cinque stagioni e mezzo il mister di Parma è ai saluti. Le modalità dell'addio, però, sono tutte da studiare. Quello che è sicuro è che non ci saranno separazioni al vetriolo o con tensioni di qualche tipo.

La Gazzetta scrive proprio questo: "Domani tutti uniti per evitare il titolo nerazzurro a San Siro. Tra tecnico e Milan stima reciproca: i saluti senza tensioni". Sul futuro e sulle modalità, a livello contrattuale, dell'addio la rosea titola: "L'ultimo derby. Pioli in testa solo l'Inter. L'addio con buonuscita? Napoli è una possibilità". L'attuale contratto lega Pioli al Milan fino al 2025 con uno stipendio da 4.5 milioni di euro. Dunque per i saluti si pensa a un accordo sulla buonuscita. Non sarà difficile comunque trovare un accordo anche perchè Pioli potrebbe subito rimettersi in discussione: è tra i candidati forti per la panchina del Napoli.