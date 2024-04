La Gazzetta su Pioli: "All'ultimo derby con Leao da '9'"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Stefano Pioli: "All'ultimo derby con Leao da '9'". Quella di stasera sarà la sua ultima stracittadina milanese visto che il suo addio a fine stagione è ormai già scritto. E per questa sfida ha deciso di rivoluzionare un po' il suo Milan: il centravanti titolare non sarà Olivier Giroud, ma Rafael Leao che non giocherà quindi come al solito a sinistra.

Per quanto riguarda il resto della formazione, scelte obbligate in difesa davanti a Maignan dove agiranno Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. In mezzo al campo Adli e Reijnders, mentre alle spalle di Leao ci saranno Musah a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Pulisic a sinistra.