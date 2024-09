La Gazzetta questa mattina in apertura: "Dateci il derby"

Accantonato l'inizio della Champions League, è ora tempo di iniziare il conto alla rovescia per il derby di Milano, in programma domenica sera alle ore 20.45, ovviamente a San Siro.

Questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport ha mostrato tutta l'attesa che c'è attorno ad una partita così importante, dedicandole addirittura la prima pagina titolando: "Dateci in derby". I due giocatori in copertina sono Marcus Thuram e Rafael Leao, che a detta della rosea vogliono spaccare questo Inter-Milan.

Le due squadre, considerati i precedenti risultati, arrivano alla sfida di San Siro in situazioni fisiche e mentali completamente diverse, come confermato anche dalla Gazzetta che ha concluso: "L'attesa a due facce di Inzaghi e Fonseca (e Ibra scuote il Diavolo)".