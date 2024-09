Chi per sostituire Fonseca? Tuttosport: "Terzic e Sarri partono in prima fila"

vedi letture

L'impressione è che oramai il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan sia segnato, anche se le immagini che lo ritraggono sorridente a Milanello con Zlatan Ibrahimovic possono ingannare. Per meritarsi la conferma il portoghese non deve fare "altro" che vincere, e convincere, nel derby di domenica contro l'Inter, ma considerato il valore dell'avversario è inevitabilmente più semplice a dirsi che a farsi, anche se nel calcio vige la regola del mai dire mai.

Attorno alla figura di Paulo Fonseca, però, c'è sfiducia totale, motivo per il quale la dirigenza si sarebbe subito messa alla ricerca di un profilo che possa essere in grado di sostituirlo in caso di esonero. Tanti nomi sono stati fatto nell'arco di questi due giorni, ma stando a quanto riportato da Tuttosport, Terzic e Sarri sono i due che partono in prima fila nelle preferenze della proprietà.