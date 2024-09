La Repubblica: "L'ombra di Sarri su Fonseca in crisi. I dubbi di Ibra"

Il derby di domenica contro l'Inter sarà decisivo per capire chi siederà sulla panchina del Milan fino alla fine della stagione. Per un certo senso, però, il futuro di Paulo Fonseca sembra essere in un certo senso già segnato, come confermato anche dalle insistenti voci di questi giorni che hanno accostato allenatori su allenatori alla formazione rossonera.

Fino a domenica sera/lunedì, però, il portoghese rimarrà l'allenatore del Milan, anche se attorno a lui ed alla sua posizione si aggira l'ombra di Maurizio Sarri, pronto a subentrare in corsa nel momento in cui il Diavolo dovesse presentarsi alla sua porta ed offrirgli la panchina, anche se la preferenza di Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe essere un'altra. A riportarlo è questa mattina La Repubblica.