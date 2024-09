Buone notizie da Milanello. La Gazzetta: "Maignan in gruppo, è recuperato. Domenica sarà titolare"

Lo spavento di martedì sera è stato, per fortuna del Milan e dei suoi tifosi, superato. Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, ma ampiamente anticipato anche su questi lidi già nella giornata di ieri, Mike Maignan ha recupero dal forte trauma contusivo alla coscia destra e sarà regolarmente in campo domenica nel derby contro l'Inter.

Ieri il portiere francese si è regolarmente allenato in gruppo, e la speranza è che nella stracittadine possa entrare nella sua "God Mode", la migliore per intenderci, che gli ha permesso comunque di sfoggiare un paio di parate decisive contro il Liverpool, nonostante non sia stato invece impeccabile in altre occasioni.