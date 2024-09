C'è bisogno di una svolta, prima di tutto in Fonseca. Il CorSport: "Ibra a colloquio con il tecnico"

vedi letture

Se le cose nel derby non dovessero andare per il verso giusto, ecco che Paulo Fonseca rischierebbe davvero un clamoroso esonero a cinque giornate dall'inizio del campionato. La posizione della proprietà nei confronti dell'allenatore portoghese è chiara: c'è bisogno di una svolta a partire dalla partita contro l'Inter.

Il Milan non può permettersi di continuare a viaggiare su questi ritmi blandi e deludenti, che hanno portato il tifo organizzato a scagliarsi contro squadra (e società) martedì sera al termine della partita contro il Liverpool con una forte contestazione.

A fronte di questo, per fargli vivere al meglio questo derby, partita sentitissima e che il Diavolo non vince da addirittura sei occasioni, Zlatan Ibrahimovic ha avuto un colloquio con Paulo Fonseca in occasione dell'allenamento di ieri, dove i due sono stati anche immortalati in una foto che li vede sorridenti nel momento del saluto. Non una conferma di prolungamento del rapporto professionale, scrive il quotidiano, "ma un'indicazione di stand-by: come se (quasi) tutto, in qualche modo, fosse già deciso, ma che ci si deve dare una sorta di “tregua”, poiché c'è ancora bisogno di star con la testa sul presente. Almeno per chi sarà in campo".