Verso Inter-MIlan, la Gazzetta: "Svolta Theo-Leao e Pavlovic il duro"

Motivazioni e voglia di rivincita. Per come il Milan approccia a questa importantissima e sentitissima partita, ma anche per le delusioni accumulate dal 2023 in poi con addirittura sei derby persi di fila, a Milanello sono in tanti che aspettano la partita di domenica contro l'Inter per rialzare la testa, ripartire e fare la differenza, cosa che in questo inizio di stagione non è mai successo.

A fronte di questo La Gazzetta dello Sport parla di tre giocatori in particolare, Rafael Leao, Theo Hernandez e Strahinja Pavlovic. Il primo vuole tornare ad essere decisivo come successo nel settembre 2022, quando riuscì a ribaltare praticamente da solo una Inter ancora scossa dalla sconfitta nella corsa Scudetto dell'anno prima.

Il terzino, invece, può essere un altro di quelli che possono fare male alla formazione di Simone Inzaghi, anche perché se il francese decide di ingranare la marcia e giocare come sa, cosa che quest'anno è successo solo contro il Venezia, può trasformarsi in un vero e proprio pericoloso per la difesa nerazzurra.

Infine c'è Pavlovic, al primo derby della sua esperienza italiana. Contro l'Inter, in realtà, il serbo ci ha già giocato l'anno scorso in Champions League, ma adesso avrà davanti a sé l'esame Lautaro, ma da giocatore e difensive del Milan, non del Salisburgo.