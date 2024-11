La Gazzetta su Reijnders: "Tutti cercano Tijjani. Barça prima, City ora: lui vede solo rossonero"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Reijnders: "Tutti cercano Tijjani. Barça prima, City ora: lui vede solo rossonero". Il centrocampista olandese, che è reduce dal gol vittoria contro il Monza, è alla sua seconda stagione in rossonero e sta facendo vedere ottime cose, tanto da aver attirato l'attenzione anche di un top club come il Manchester City di Guardiola. Prima di arrivare al Milan, Reijnders era finito nel mirino anche del Barcellona, ma preferì accettare l'offerta del club di via Aldo Rossi.

Nonostante l'interesse dei Citizens, Reijnders vuole solo il Milan e per questo è già in trattativa con il Diavolo per il rinnovo del suo contratto: prolungamento fino al 2030 e ingaggio attuale da 1,6 milioni di euro moltiplicato almeno per due.