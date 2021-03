La Gazzetta sul futuro di Romagnoli: "Il capitano in bilico"

In merito al futuro di Alessio Romagnoli in rossonero, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Il capitano in bilico". Il suo contratto scade nel 2022 e per rinnovare chiede un aumento dell'ingaggio fino a 6 milioni di euro. Difficile che il Milan lo accontenti, quindi non è escluso un suo addio a fine stagione. In Italia, l'unica pista percorribile è la Juventus, mentre all'estero occhio all'opzione Barcellona.