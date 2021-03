La Gazzetta sul ko dei rossoneri contro il Napoli: "Milan, che tonfo"

"Milan, che tonfo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alla sconfitta di ieri sera dei rossoneri a San Siro contro il Napoli. La squadra di Pioli, che è apparsa piuttosto stanca, vede così allontanarsi in classifica l'Inter che ora è primo con nove punti di vantaggio. Grandi proteste nel finale per un rigore non concesso al Milan per un fallo di Bakayoko su Theo Hernandez.