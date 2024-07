La Gazzetta sul mercato: "Anche Konè tra le opzioni per il centrocampo"

Il Milan gioca negli Stati Uniti, in Italia il direttore sportivo Geoffrey Moncada continua a lavorare sulle trattative di mercato e prova a portare nuovi rinforzi alla squadra di Fonseca. Con la trattativa per Youssouf Fofana che ha rallentato negli ultimi giorni per via delle richieste del Monaco ritenute eccessive, il club di via Aldo Rossi esplora altre alternative in mezzo al campo. E in particolare si tratta di Manu Konè, centrocampista francese impegnato ai Giochi Olimpici e tesserato dal Borussia Moenchengladbach.

Scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina: "Anche Koné tra le opzioni per il centrocampo". Poi la rosea specifica: "Fofana resta comunque la prima scelta in mezzo". Dunque i rossoneri non vogliono demordere per Fofana anche se non ci sono notizie di nuove offerte che possono avere avvicinato le parti. Konè, classe 2001, è in uscita dal Moenchengladbch e viene valutato 15 milioni di euro, dunque più o meno la cifra che i rossoneri avevano pensato di stanziare per il mediano.