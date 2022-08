La Gazzetta sul mercato: "Chalobah, sorpasso sull'Inter. L'inglese vede rossonero"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato del Milan e in particolare sulla caccia al difensore. Il titolo recita: "Chalobah, sorpasso sull'Inter. L'inglese vede rossonero". Il club rossonero avrebbe superato i cugini nerazzurri nella corsa al difensore inglese in forza al Chelsea. Il 23enne vuole gioccare e i Blues lo farebbero partire solo a determinate condizioni, quelle che hanno fatto frenare l'Inter: in prestito secco e al prezzo di tre milioni di euro. Per il Milan la formula non rappresenta un ostacolo anzi, i rossoneri si riserveranno di fare offerte chiedendo anche eventuali sconti quando e se sarà il momento di farlo. Un'altra condizione è l'arrivo di Fofana a Londra dal Leicester: se il giocatore dovesse essere ingaggiato dalla squadra di Tuchel, libererebbe Chalobah.