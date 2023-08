La Gazzetta sul mercato del Milan: "Difesa, si tratta per Lenglet: il Barça chiede 10 milioni"

In merito alle prossime mosse del Milan sul mercato in entrata, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Difesa, si tratta per Lenglet: il Barça chiede 10 milioni". Dopo l'addio di Gabbia, passato in prestito al Villarreal, i rossoneri stanno cercando un nuovo difensore centrale e nelle ultime ore è spuntato il nome di Clément Lenglet, giocatore francese classe 1995 del Barcellona. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro.