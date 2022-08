La Gazzetta sul mercato: "Thiaw sì, ora Vranckx. Il Milan ai ventenni"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport, all'interno della sua edizione giornaliera fa il punto sul mercato rossonero che oggi si arricchisce con l'ufficialità di Malick Thiaw,difensore tedesco in arrivo dallo Schalke. Ma non è finita qui infatti la rosea titola: "Thiaw sì, ora Vranckx. Il Milan ai ventenni". Ora mancano pochi giorni per portare a Milano un centrocampista e Aster Vranckx sembra il profilo più vicino. La formula giusta con il Wolfsburg potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni.