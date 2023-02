La Gazzetta sul Milan: "Aria di crisi, il clima è pesante. Pioli cambia routine a Milanello"

MilanNews.it

Non sarà un derby come gli altri in casa Milan. La squadra rossonera è in totale crisi di risultati e di identità. Per questo motivo la Gazzetta dello Sport ha titolato così questa mattina parlando del gruppo rossonero: "Aria di crisi, il clima è pesante. Pioli cambia routine a Milanello". L'allenatore rossonero, infatti, ha deciso che il classico ritiro pre partita non sarà all'Hotel Melià domani mattina, come solitamente accade, ma inizierà già oggi direttamente a Milanello con la squadra che rimarrà a Carnago nel pomeriggio dopo allenamenti e conferenza stampa della mattina e si risveglierà domani per la riunione tecnica poche ore prima della gara. Un cambio di abitudini e una vicinanza con le mura amiche dello storico centro sportivo rossonero per provare a rinascere.