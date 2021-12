La Gazzetta sul Milan: "Con il Liverpool in ballo 20 milioni. Budget per Milenkovic o Felipe"

"Con il Liverpool in ballo 20 milioni. Budget per Milenkovic o Felipe": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del match di domani del Milan contro i Reds, decisivo per la possibile qualificazione dei rossoneri agli ottavi di Champions League (sarà determinante anche il risultato di Porto-Atletico Madrid). Il passaggio del turno porterebbe circa 20 milioni di euro nelle casse milaniste (, cifra che verrebbe utilizzata a gennaio per prendere un nuovo difensore centrale: i nomi più caldi sono quelli di Nikola Milenkovic della Fiorentina e di Felipe Luiz della Lazio.