La Gazzetta sul Milan: "Da Tonali a Tomori: i Diavoletti valgono 135 milioni in più"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Da Tonali a Tomori: i Diavoletti valgono 135 milioni in più". La Rosea scrive che il valore dei giocatori rossoneri under 25 titolari è aumentato di circa 135 milioni di euro dall’inizio del campionato a oggi. Leao, per esempio, valeva 30 milioni e ora ne vale 70, mentre il valore di Tonali è cresciuto da 20 a 50 milioni (stessa valutazione di Bennacer). Theo Hernandez è salito da 50 a 60 milioni, Calabria da 20 a 30, Kalulu da 10 a 25, mentre Tomori, che ad inizio stagione valeva 29 milioni, ora ne vale almeno 45.