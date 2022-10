La Gazzetta sul Milan: "Debiti azzerati, ricavi su. Ora il club è un gioiellino"

MilanNews.it

Anche la Gazzetta dello Sport tira le somme dello stato economico del club rossonero, alla luce di quanto emerso nell'assemblea dei soci presieduta ieri dal presidente Paolo Scaroni in cui è stato approvato il bilancio 2021/2022. Il titolo della rosea recita: "Debiti azzerati, ricavi su. Ora il club è un gioiellino". Il Milan ha aumentato i ricavi del 14% e ha così ridotto il suo rosso in bilancio di circa 30 milioni. Secondo la Gazzetta l'obiettivo di RedBird e di Cardinale è quello di arrivare a un fatturato di circa 500 milioni. Il Milan solo nel 19/20 aveva fatto registrare un rosso di 195 milioni di euro, ancora frutto della gestione Li: oggi il rosso è di circa 66 milioni di euro, grazie non solo alle vittorie sportive ma soprattutto ai ricavi, partenship e sponsorizzazioni.