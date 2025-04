La Gazzetta sul Milan: "Nuovo direttore sportivo, si allungano i tempi"

"Nuovo direttore sportivo, si allungano i tempi": titola così La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina sulla ricerca da parte del Milan del nuovo dirigente da inserire nell'organigramma milanista. A portare avanti il casting in prima persona è Giorgio Furlani che sta portando avanti una serie di colloqui,ma la decisione sulla persona alla quale affidare il ruolo non è imminente. L'ad intende intende ponderare bene la scelta e individuare la persona giusta.

Nelle ultime settimane ha incontrato due volte Igli Tare, che è libero e potrebbe iniziare subito a lavorare per il Milan, ma la fumata bianca non è così vicina. Per questo restano in corsa anche altri candidati, i quali però sono legati al momento ad altri club: si tratta di Tony D’Amico (Atalanta), Giovanni Manna (Napoli) e Giovanni Sartori (Bologna). C'è però un altro scenario possibile secondo la Rosea: non è da escludere al 100%, infatti, che se non sarà individuato (o disponibile) il profilo giusto, l’attuale struttura resti invariata.