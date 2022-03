La Gazzetta sul Milan: "Oggi prime prove anti Bologna per tutto il gruppo"

MilanNews.it

"Oggi prime prove anti Bologna per tutto il gruppo", titola La Gazzetta dello Sport parlando del Milan. Dopo i primi rientri di ieri, stamane si aggiungeranno al gruppo tutti gli altri reduci dagli impegni con le nazionali. Stefano Pioli, dunque, per la prima volta da giorni, potrà finalmente lavorare con la squadra al completo in vista della sfida di campionato contro il Bologna, in programma lunedì sera a San Siro.