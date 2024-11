La Gazzetta sul Milan: "Squadra sbilanciata, Fonseca può coprirsi con un mediano in più"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Squadra sbilanciata, Fonseca può coprirsi con un mediano in più". La squadra rossonera continua a subire troppi gol (sono già 22 in 17 partite) e per questo Paulo Fonseca è al lavoro per trovare delle soluzioni a questo problema che sta sicuramente condizionando i risultati del Diavolo in questo avvio di stagione.

Per dare maggiore solidità alla sua squadra, l'allenatore portoghese sta valutando la possibilità di mettere in campo una formazione meno offensiva, inserendo in mezzo al campo un centrocampista in più al fianco di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders (uno tra Loftus-Cheek e Musah), così da dare maggiore copertura alla difesa milanista.