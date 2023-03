La Gazzetta sul Milan: "Un 2023 da horror: già 7 sconfitte". I numeri del disastro rossonero

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina il nuovo momento di crisi del Milan e titola così: "Un 2023 da horror: già 7 sconfitte". La Rosea riporta i numeri del disastro rossonero: sono già ben sette i ko nel nuovo anno contando tutte le competizioni, solo Cremonese e Salernitana hanno incassato più gol in Serie A del Diavolo (21). Ma i problemi del Milan sono anche in attacco: nelle ultime 10 giornata di campionato, infatti, per due volte non ha segnato nemmeno un gol, per sei volte ne ha siglati uno, per due volte ne ha messi a segno due, mentre non è ha mai segnato più di due reti.