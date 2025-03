La Gazzetta sul nuovo ds del Milan: "La volata è rimasta a due. In corsa Tare e Paratici"

vedi letture

In merito alla scelta del nuovo direttore sportivo del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "La volata è rimasta a due. In corsa Tare e Paratici". In corsa, dopo che Andrea Berta è stato cancellato della lista in quanto destinato all'Arsenal, sono rimasti Fabio Paratici, ds di nove scudetti con la Juventus, e Igli Tare, ex dirigente della Lazio. Entrambi hanno incontrato nei giorni scorsi Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic a Londra, ora è il momento della scelta in via Aldo Rossi.

In merito al nuovo dirigente, Giorgio Furlani, ad del Milan, ha dichiarato ieri a DAZN prima del match contro la Lazio: "Come detto noi dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati sportivi. Se ci sono figure che possiamo portare nel club che ci aiuteranno a raggiungere i risultati che vogliamo ottenere le consideriamo. In questo momento non è stata presa nessuna decisione su questo profilo".