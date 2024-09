La Gazzetta sul problema principale del Milan: "In difesa si balla"

vedi letture

Tra le critiche mosse a Stefano Pioli nel corso della passata stagione anche e soprattutto un rendimento difensivo confusionario e numericamente scadente: nella passata stagione i rossoneri si sono attestati - pur arrivando secondi - come l'undicesima difesa del campionato. Quest'anno il cambio sulla panchina doveva servire anche e soprattutto a mettere a posto questi problemi ma, per il momento, il risultato è ben lontano da essere raggiunto. Dopo tre gare il Diavolo ha subito sei gol, due ogni partita e tutti molto simili. Questo il tema dell'approfondimento odierno della Gazzetta dello Sport.

Questa mattina scrive e titola così la Gazzetta dello Sport: "Milan, in difesa si balla. Già sei i gol subiti, record per la A. Fonseca studia nuove soluzioni". Nel pezzo si fa un bilancio degli ultimi anni, a partire da quello in cui i rossoneri si sono laureati Campioni di Italia: il trend negativo è evidentissimo. Scrive la rosea: "La difesa dell'anno dello scudetto era protetta da Kessie e Tonali e fu la migliore. Poi il muro ha iniziato a sgretolarsi. Paulo deve correre ai ripari". Le cause sono tante e non riguardano solamente il reparto arretrato, ma in generale tutta la struttura. Fonseca dovrà lavorare sodo e sarà chiamato anche a rivedere qualcosa del suo credo calcistico per ottenere miglioramenti.