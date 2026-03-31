La Gazzetta sul rientro di Leao verso il Napoli: "Milan, arrivo"

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Dopo la gara di stasera dell'Italia, che decreterà se la nostra Nazionale parteciperà o meno al Mondiale, il Milan sarà con la testa al big match di Pasquetta contro il Napoli. Max Allegri spera di avere a disposizione Rafa Leao, acciaccato prima della sfida contro il Torino.

Ne parla questa mattina in edicola la Gazzetta dello Sport, che titola: "Milan, arrivo". La rosea poi prosegue: "Con i figli a Lisbona lavora per esserci, e domani è a Leao". Lunedì c'è il Napoli e la sua presenza è fondamentale in un periodo clou della stagione.

Il momento della verità. C’è una decisione fondamentale in sede. Milan: batti un colpo

di Antonio Vitiello @AntoVitiello

Ed eccoci qui, siamo arrivati al rettilineo finale. La sosta di marzo sta per concludersi (stasera arriverà il verdetto sull’Italia di Gattuso. Forza Rino!) e poi si andrà dritti alla fine del campionato con le ultime otto partite della stagione. Otto partite per chiudere il cerchio, e il momento della verità si avvicina sempre di più. Le sensazioni sul raggiungimento del piazzamento Champions sono positive, servono però i punti necessari per mettere la qualificazione al sicuro. E uno pragmatico come Allegri pensa solo a quello, ovvero arrivare prima possibile all’aritmetica certezza. Non vuole sprecare quanto di buono fatto nel corso dell’anno, ma sa bene che la parte finale del torneo è quella dove serve più sangue freddo per andare a dama.

Il campionato ripartirà con il big match contro il Napoli, squadra che sulla carta doveva essere la vera antagonista dell’Inter. Anzi, c’è chi pensa che la squadra partenopea avrebbe dovuto vincere il campionato perché possiede la rosa migliore. Questo significa che fino ad ora è stato un cammino deludente, e dunque la pressione di vincere il match del Maradona è tutta sulle spalle degli azzurri di Conte.

Peccato che il Milan vada a giocarsi questa partita con un attacco che vive da settimane una crisi del gol. Sarebbe stato tutto diverso disputare questo rush finale con Leao e Pulisic al meglio. Ma qui si arriva al secondo punto dell’editoriale. C’è da prendere una decisione fondamentale in sede. Ed è quella della punta della prossima stagione. Ora siamo arrivati al fatidico bivio, e non si può più sbagliare. Per troppi anni sono arrivati giocatori che poi non hanno risolto nulla. Bisognerà comprendere a fondo quale sia dal punto di vista tecnico l’uomo da andare a prendere, e poi si faccia di tutto per accontentare l’allenatore. Dopo un primo anno di assestamento, alla seconda stagione serve alzare il livello.

Il Diavolo ha bisogno di un goleador, un uomo da 20 gol. Un profilo che manca dai tempi del primo Ibrahimovic, e che solamente in parte Giroud era riuscito a colmare. E non è un caso che il Milan abbia vinto di nuovo il titolo quando ha deciso di mettere Olivier nel cuore dell’area di rigore. Vivremo settimane decisive. Tra aprile e maggio si mettono giù le strategie del mercato e questa volta i tasselli dovranno essere di un certo calibro, altrimenti non si riuscirà mai a lottare seriamente per vincere.