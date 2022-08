La Gazzetta sul sorteggio: "Diavolo, non è l'inferno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport di oggi ha dato il suo giudizio al sorteggio dei gironi di Champions del Milan con questo titolo: "Diavolo, non è l'inferno". Urna di Istanbul tutto sommato benevola per i ragazzi di Pioli che hanno pescato una big in seconda fascia come il Chelsea e due squadra sulla carta battibili come Salisburgo e Dinamo Zagabria. Sicuramente meglio dell'anno scorso. Lo ha sottolineato anche Paolo Maldini che ha commentato: "Le favorite sono Chelsea e Milan, sulla carta questo girone ci soddisfa". Lo stesso ex capitano del Milan, ora direttore dell'area tecnica, ha messo subito in chiaro come i rossoneri vogliano assolutamente crescre in Europa e migliorarsi rispetto alla passata stagione. E sulla finale a Istanbul: "I sogni aiutano ad avere degli obiettivi, a dare il massimo per cose fuori portata. In questo momento non siamo ancora pronti per sognare qualcosa di così grande, ma chi ci affronterà non sarà contento di giocare contro di noi".