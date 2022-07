La Gazzetta sull'affare De Ketelaere: "Ok Diavolo, il prezzo è giusto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Ok Diavolo, il prezzo è giusto", titola stamane La Gazzetta dello Sport sulla telenovela De Ketelaere. I rossoneri hanno alzato l'offerta fino a 35 milioni di euro, bonus compresi, avvicinando di molto la richiesta belga. E' attesa per oggi la risposta del Bruges ma l'ottimismo si fa strada. Il Bruges sta ancora valutando e, se l’esperienza insegna, è probabile che su qualcosa ancora ci sia da battagliare. Di sicuro, infatti, negli ultimi giorni c’è stata tensione, tra i due club e tra il Bruges e gli agenti di De Ketelaere, come logico in una situazione così delicata. La trattativa non è chiusa e può ancora saltare ma Charles De Ketelaere, questo è sicuro, non è mai stato così vicino al Milan. Anche perché per lui gioca una delle regole d’oro dell’epoca moderna del calciomercato: la volontà del calciatore, alla fine, è quasi sempre decisiva.