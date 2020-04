La Gazzetta sulla ripresa: "Serie A in una bolla"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in merito alla ripresa del campionato, titola così stamattina: "Serie A in una bolla" Maxi ritiro di tre mesi per circa 1500 persone, potrebbe essere questa l'idea utile a portare a termine il campionato. Squadre e staff isolati dal resto del mondo, in modo da aver meno contatti possibile e ridurre a zero il rischio di contagio. Poi sedute di allenamento individuali o al massimo in piccoli gruppi, senza condivisione degli spazi comuni, quindi niente spogliatoi e docce singole. Tamponi e test medici frequenti per tenere monitorata la situazione: la tutela della salute prima di tutto.