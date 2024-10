La Gazzetta sulle certezze del Milan: "Fofana è l'equilibratore. In attacco tutto passa della creatività di Pulisic"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sulle certezze del Milan: "Fofana è l'equilibratore. In attacco tutto passa della creatività di Pulisic". Dopo il rinvio contro il Bologna, i rossoneri torneranno in campo domani sera contro il Napoli e Paulo Fonseca ripartirà in particolare da due giocatori che in questo momento sono due elementi imprescindibili della squadra milanista, vale a dire Youssouf Fofana e Christian Pulisic.

Il francese è il giocatore che dà equilibrio in mezzo al campo che tanto è mancato al Milan nelle ultime stagioni dopo l'addio di Franck Kessie. L'attaccante americano è senza dubbio il miglior giocatore rossonero di questo inizio di stagione, nel quale ha già segnato sette reti ed è stato più volte decisivo.