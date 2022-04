La Gazzetta sulle idee di Investcorp per il Milan: "Stadio, investimenti, modernità: il decalogo per un domani al top"

"Stadio, investimenti, modernità: il decalogo per un domani al top": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al progetto di Investcorp che nei prossimi giorni diventerà il nuovo proprietario del Milan. Questo le linee-guida del fondo arabo: stabilità (gestione oculata del club), competitività (i risultati sportivi sono imprescindibili), riconoscibilità (per valorizzare il brand servono anche giocatori molto conosciuti in tutto il mondo), tradizione (il passato non va mai dimenticato), continuità (Maldini e Massara verso la conferma), sviluppo (il nuovo stadio è fondamentale), ricerca (anche dal punto di vista tecnologico il Milan dovrà essere all’avanguardia), espansione (il Diavolo dovrà conquistare i mercato internazionali) e visione (per tornare nell'élite del calcio mondiale servono lucidità di analisi e programmazione).