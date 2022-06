La Gazzetta sulle mosse in attacco del Milan: "De Ketelaere in corsa. Origi stasera a Milano, domani visite mediche"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sulle mosse in attacco del Milan: "De Ketelaere in corsa. Origi stasera a Milano, domani visite mediche". Oltre ad Asensio, per la trequarti resta vivo l'interesse per il giovane talento del Bruges che piace più del compagno Lang. Intanto stasera è atteso lo sbarco a Milano dell'ex centravanti del Liverpool, che domani sostererrà le visite mediche di rito e poi firmerà un quadriennale con il club di via Aldo Rossi.