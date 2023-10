La Gazzetta sulle scelte di Pioli: "Sciolti i dubbi per la regia: Reinders sarà il play"

vedi letture

"Sciolti i dubbi per la regia: Reijnders sarà il play": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in merito alle scelte di Stefano Pioli per il match di Champions League di questa sera contro il Borussia Dortmund. L'unico dubbio era su avrebbe giocato davanti alla difesa tra Tijjani Reijnders e Yunus Musah: toccherà all'olandese fare il play, con l'americano e Tommaso Pobega come mezzali. Yacine Adli partirà inizialmente dalla panchina.