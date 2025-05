La Gazzetta titola: "Bella Roma, Milan alla deriva"

All'indomani della vittoria per 3-1 dei giallorossi contro i rossoneri, La Gazzetta dello Sport titola così: "Bella Roma, Milan alla deriva". La squadra di Ranieri resta in corsa per un posto in Champions League, mentre il Diavolo, con questo ko, ha la certezza che il prossimo anno non parteciperà a nessuna competizione europea. La formazione milanista ha giocato in 10 gran parte della gara per l'espulsione di Santiago Gimenez al 18'.

Questo il tabellino di Roma-Milan, match valido per la 37^ giornata di Serie A.

ROMA-MILAN 3-1

Marcatori: 3’ Mancini, 39’ Joao Felix, 58’ Paredes, 87’ Cristante.

LE FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes (dal 77’ Gourna-Douath), Kone; Soule (dal 77’ Rensch), Shomurodov (dal 84’ Baldanzi), Saelemaekers (dal 84’ El Shaarawy). A disp.: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Dovbyk, Saud, Hummels, Dybala, Nelsson, Salah, Pisilli, Sangare. All. Claudio Ranieri

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 84’ Sottil), Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (dal 66’ Fofana), Reijnders, Jimenez (dal 66’ Jovic); Pulisic (dal 90’ Terracciano), Joao Felix (dal 66’ Leao); Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Thiaw, Florenzi, Emerson Royal, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceiçao

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: 25’ Mancini, 45’ Cristante, 61’ Celik, 62’ Jimenez, 90’ Tomori.

Espulsi: 21’ Gimenez, 90’+3 Conceiçao.

Recupero: 3’ 1T, 3’ 2T.