Milan, in arrivo l'offerta del City per Reijnders: ecco di quanto sarà

vedi letture

Non è un mistero che il Manchester City abbia messo gli occhi su Tijjani Reijnders: Pep Guardiola, dopo l'addio di De Bruyne, vuole affidare proprio all'olandese le chiavi del centrocampo dei Citizens. Come riporta stamattina il Corriere dello Sport, è questione di giorni per l'invio della prima offerta ufficiale, che dovrebbe essere di poco superiore ai 55 milioni di euro. Troppo pochi però per il Milan che ascolterà solo proposte da 70 milioni di euro in su.

Oltre al City, anche il Real Madrid avrebbe mostrato interesse per Reijnders, una delle poche note positive della disastrosa stagione milanista. Gli spagnoli hanno chiesto informazioni sul centrocampista olandese e per questo non è escluso che possa scatenarsi un'asta tra i più grandi club al mondo per l'ex AZ Alkmaar.