Tuttosport: "Roma, amore e speranze. Milan, resto sola rabbia"

Tuttosport titola così questa mattina: "Roma, amore e speranze. Milan, resto sola rabbia". Dal match di ieri sera all'Olimpico, è uscita vincitrice la squadra giallorossa che resta così in corsa per arrivare al quarto posto e dunque in Champions League. Ennesima serata negativa per il Diavolo che con questo ko è fuori da tutto e dunque l'anno prossimo non giocherà nessuna competizione europea.

Doppia espulsione nelle file rossonere: al 18' cartellino rossonero per Santiago Gimenez per una gomitata a Mancini. Decisione corretta, ma la rabbia del Milan deriva dal fatto che pochi giorni fa durante la finale per un episodio identico il bolognese Beukema su Gabbia il VAR non è intervenuto, nonostante ci fosse lo stesso arbitro (Mazzoleni). Nel finale di gara espulso anche Sergio Conceiçao per proteste.