Tuttosport: "Il Milan Futuro in D. C’è ancora Ibra sotto accusa"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul flop della seconda squadra rossonera: "Il Milan Futuro in D. C’è ancora Ibra sotto accusa". La formazione di Massimo Oddo è retrocessa in Serie D dopo il ko per 2-0 in casa della SPAL nella gara di ritorno del play-out (l'andata era finita con la vittoria del Diavolo per 1-0). Si tratta di un altro fallimento di una stagione assolutamente da dimenticare per il club di via Aldo Rossi.

Sul banco degli imputati sono finiti Zlatan Ibrahimovic e Jovan Kirovski, i due manager che hanno messo la loro firma su Milan Futuro fin dalla sua genesi e che, di fatto, hanno fallito la mission. Tra le colpe maggiori c'è sicuramente la gestione senza senso di alcuni giocatori, in particolare di Francesco Camarda che doveva essere il punto di riferimento della squadra e invece è stato spesso portato in prima squadra, dove però ha visto pochissimo il campo.