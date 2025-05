CorSport: "Ds, ora il Milan torna su Tare"

vedi letture

"Ds, ora il Milan torna su Tare": titola così questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega che nelle ultime ore ci sarebbe stato un ritorno di fiamma del Diavolo per Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio attualmente senza squadra. Il club di via Aldo Rossi è alla ricerca da mesi di un nuovo dirigente da inserire nell'area sportiva, ma per ora non ha ancora preso la sua decisione.

Nelle scorse ore, è circolato un nuovo nome per il ruolo di ds del Milan, vale a dire quello di Lee Congerton, 51enne gallese, oggi all'Al-Ahli ed ex responsabile per lo sviluppo internazionale dell'area sport dell'Atalanta. In merito a questa indiscrezione di mercato, Geoffrey Moncada, attuale dt rossonero, ha dichiarato a DAZN prima di Roma-Milan: "Lee Congerton? Non lo conosco, non ho sentito questo rumor. Non posso dire nulla su di lui”.