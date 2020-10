"BrahiMilan": titola così questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito alla titolarità di Brahim Diaz domani sera contro il Celtic dopo l'infortunio di Calhanoglu. Senza il turco, che sarà costretto a restare fuori una decina di giorni, in Scozia toccherà quindi al giovane spagnolo arrivato in prestito dal Real Madrid giocare nel ruolo di trequartista.