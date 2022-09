La Gazzetta titola con le parole Pioli: "Il Milan è casa mia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera Stefano Pioli è stato insignito dell'ennesimo premio individuale da quando è arrivato sulla panchina del Milan, il "Nereo Rocco". La Gazzetta dello Sport ha ripreso il succo delle parole pronunciate al ritiro del riconoscimento ieri pomeriggio dal tecnico rossonero e ha titolato: "Il Milan è casa mia". Il contratto di Pioli scade nel 2023 ma c'è un'opzione per prolungarlo di un anno: questa non è la preoccupazione del mister che gode della fiducia del club. La volontà sarà quella di continuare insieme anche perchè si vuole continuare a vincere insieme. Questo un estratto significativo delle parole di Pioli: "Siamo una squadra forte, alleno un gruppo fantastico che se trova continuità può competere fino alla fine. Non c’è così differenza tra giocare bene in Italia o in Europa, come non è vero che il nostro campionato non sia allenante per le competizioni internazionali: se giochiamo bene possiamo dire la nostra anche negli incontri più impegnativi".