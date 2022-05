La Gazzetta titola: "Il Diavolo cresce più di tutti: 35%. Aumento più alto dal 2021"

MilanNews.it

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, viene riportato lo studio condotto da Football Benchmark che calcola la valutazione aziendale dei maggiori club calcistici anno dopo anno. In sostanza l'analisi rende conto del valore di un club e della sua crescita. Il calcio italiano è ancora molto lontano da vertici con la Juventus che si trova decima a buona distanza da Real, United, Bayern Monaco e Barcellona. Ma la rosea titola: "Il Diavolo cresce più di tutti: 35%. Aumento più alto dal 2021". Nonostante il club di via Aldo Rossi valga meno sia della Juve (1597 milioni, 8% di crecita) che dell'Inter (996 milioni, 14%), il Milan è il club italiano che sta crescendo di più. Il valore del club rossonero ammonta a circa 578 milioni ma è il tasso di crescita annulae che colpisce, il più alto di tutti: circa il 35%. Nessuno in Europa è cresciuto come il Milan. Come se non bastasse la crescita fatta registrare non tiene conto nemmeno dell'attuale stagione che ha appena portato in dote uno Scudetto dopo 11 anni: la crescita, dunque, continuerà anche nei prossimi anni.