La Gazzetta titola in prima pagina: "A lezione di Milan. In arrivo Origi, studierà Giroud"

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, dedica spazio al Milan nel taglio basso della sua prima pagina. La rosea titola: "A lezione di Milan. E' in arrivo Origi: studierà Giroud per l'avvio sprint". Finalmente a inizio della prossima settimana dovrebbe esserci il tanto atteso sbarco di Divock Origi a Milano, sponda rossonera. L'attaccante belga si alternerà al bomber francese del Milan e fin da subito dovrà farsi trovare pronto per il primo spezzone di stagione che sarà svolto a ritmi serratissimi. In taglio alto, a sinistra, spazio anche per la presentazione dei calendari: "Il Derby di Milano già alla 5° giornata".